Тучный фанат интернета ходил по 5 км в день и показал свой живот через год

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Пользователь «Реддита» FoxyRadical2 весил 163 кг, когда решил поменять свою жизнь. Тучный фанат интернета начал искать способы избавиться от лишнего веса.

В 2019 году молодой мужчина вплотную занялся вопросом приведения себя в порядок. Он боялся усугубить ситуацию, поэтому ему пришлось как следует всё обдумать. В конечном итоге, он подобрал для себя наиболее подходящий вариант и всего лишь за год избавился от 90 кг.

Похудел на 90 килограммов за год. Просто придерживался принципа «20:4» и гулял по пять километров каждый день, — рассказал юзер.

В комментариях под его постом люди принялись спрашивать, что это за принцип «20:4». Тогда пользователь рассказал, что принцип заключается в том, что 20 часов в день ты голодаешь, а вот в оставшиеся четыре можешь питаться. При этом эти четыре часа можно поставить в любой промежуток дня. FoxyRadical2 выбрал для себя время с 16:00 до 20:00.

Мужчина также признался, что по началу ему было тяжело заставить себя ходить. До похудения он мог выйти на прогулку всего лишь на полчаса. Тем не менее, по мере ухода лишнего веса ему становилось легче. В итоге, юзер смог проходить ежедневно по 5 километров менее, чем за час.

Также мужчина посоветовал присмотреться к методу дефицита калорий. Техника простая: с помощью специального калькулятора нужно высчитать, сколько необходимо организму для существования, а потом из этой цифры нужно вычесть 500 калорий. Правда, есть «что угодно, но поменьше» не получится. FoxyRadical2 советует присмотреться к белковой пище. Тем не менее, не стоит забывать про баланс микроэлементов в организме.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог Мария Малышева развенчала самые популярные мифы о похудении. Медик отметила, что голодание, специальные препараты и огромное количество выпиваемой воды только усугубят ситуацию.