«Трудно понять логику»: Нетёсов о седьмой COVID-прививке Жириновского

Трудно понять логику медиков или конкретного врача, каждый раз советующих лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому «вновь и вновь» вакцинироваться от COVID-19, рассказал NEWS.ru вирусолог Сергей Нетёсов, комментируя получение политиком седьмой дозы препаратов от коронавируса с сентября 2020-го. Об очередной инъекции Жириновский сообщил в своём Telegram-канале, на этот раз он выбрал вместо «Спутника V» «КовиВак».

Безопасно ли это конкретно для Жириновского — не могу сказать, так как я не знаю состояния его здоровья и конкретных характеристик организма. Но, вообще говоря, эксперименты на себе имеет право ставить любой человек. Единственное, меня несколько удивляет его врач, или те врачи, вакцинирующие его каждый раз, потому что непонятно, зачем они это делают. Если он, конечно, ходит каждый раз к новым врачам и не говорит им, что он сделал до этого, то тогда эти врачи ни при чём. Но если он каждый раз спрашивает одного и того же врача, и он ему советует это сделать, то ситуация очень странная. Мне очень трудно понять его мотивы, не говоря с ним, — подчеркнул Нетёсов.

В своём Telegram-канале глава ЛДПР добавил , что «половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться. И это вызывает лишь сожаление». Жириновский отметил, что после шести полученных доз препаратов ни разу не болел COVID-19.

В октябре 2021-го Жириновский заявил, что вакцинация является нагрузкой на организм, но делать прививки необходимо, чтобы обезопасить друг друга. По мнению политика, пандемию может остановить только вакцинация всего населения.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал фейком теорию о том, что «омикрон»-штамм коронавируса был искусственно создан, чтобы уничтожить «дельта»-штамм. По его словам, один вирус не сможет вытеснить другой, если человек будет инфицирован «дельта»-штаммом и «омикроном».