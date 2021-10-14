Трихологи рассказали, нужно ли сушить волосы перед сном

Спать с мокрой головой не вредно для волос, но может быть опасно для организма. Об этом сообщили врачи-трихологи Татьяна Егорова и Юлия Нагайцева. По их словам, опасность для здоровья возникает в случае холода и сквозняка в помещении, передаёт «Москва 24».

Угрозы для здоровья нет, если вы ложитесь спать с мокрыми волосами и при этом в комнате нет сквозняка или не открыто окно. В противном случае, конечно, продует моментально, — сказала Егорова.

В свою очередь, врач дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева отметила, что перед сном волосы можно лишь слегка подсушивать у корней.

Рекомендуем всегда подсушивать волосы в прикорневой зоне и слегка — по длине, прежде чем ложиться спать. Сказать, что сон с мокрыми волосами влияет на их рост и состояние, нельзя. Единственное, с утра может быть не очень красивый вид у волос, — заявила медик.

Нагайцева рассказала, что нежелательно спать с мокрой головой обладателям тонких волос, поскольку в этом случае повышается риск спутывания.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что нахождение на холоде без шапки в течение длительного времени может привести к облысению, снижению иммунитета и отиту. По её словам, головной убор необходим в прохладную погоду, а также при высокой влажности и ветре.