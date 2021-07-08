Трихолог рассказала, как сберечь волосы при коронавирусе

Трихолог Наталия Жовтан в беседе с «Радио 1» дала советы, как уменьшить негативное воздействие короновируса на волосы.

По её словам, часто после перенесённого COVID-19 пациенты жалуются на выпадение волос. Жовтан отметила, что проблемы с волосами начинаются в промежутке от двух до трёх месяцев после заражения. Поэтому в качестве превентивных мер она рекомендует уже во время заболевания коронавирусом использовать щадящие средства по уходу за волосами и делать массаж кожи головы.

Массаж шейно-воротниковой зоны и кожи головы подушечками пальцев поможет улучшить кровоснабжение фолликул, — отметила Жовтан.

Трихолог отметила, что предсказать, будет ли алопеция и какой процент фолликул она затронет, невозможно. При этом те волосы, у которых уже была нарушена связь с фолликулами, всё равно выпадут, «укрепить» их не получится.

Чтобы как-то стимулировать рост волос, Жовтан предлагает использовать специальные аптечные средства, которые должен назначить специалист. Она также предостерегает от применения средств народной медицины вроде репейного масла или перцовых масок.

Волосяной фолликул — это довольно специфический микроорган, который имеет свою систему регуляции, нейроэндокринную стимуляцию, он испытывает влияние всего организма. И разные так называемые народные средства могут ухудшить его состояние, — пояснила эксперт.

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