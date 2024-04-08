Три похода в салон красоты стоили девушке почек The Sun: химическое выпрямление волос отразилось на почках у жительницы Туниса

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Процедуры химического выпрямления волос обернулись серьезными побочными эффектами для 26-летней жительницы Туниса, пишет издание The Sun. По информации издания, у девушки начались диарея и лихорадка. Также она ощущала сильные боли в спине. Как выяснилось позднее, причиной резкого ухудшения здоровья стал применяемый при выпрямлении волос препарат с глиоксиловой кислотой, которая поразила почки.

В публикации уточняется, что пострадавшая проходила процедуру выпрямления волос трижды: в июне 2020 года, апреле 2021 года и июле 2022 года. Во время каждого посещения девушка ощущала жжение кожи головы. Когда она обратилась в больницу, анализы выявили в крови повышенный уровень креатинина, что свидетельствует о поражении почек.

Эксперты пришли к выводу, что источником проблем является глиоксиловая кислота. Вещество входит в состав многих средств для выпрямления волос и может всасываться через кожу.

Производные гликолевой кислоты, содержащиеся в средствах для выпрямления волос, могут всасываться через кожу и метаболизироваться в печени в оксалаты, что приводит к оксалатно-кальциевой нефропатии, — сказано в отчете специалистов.

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