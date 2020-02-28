https://static.news.ru/photo/7489ac6a-5a0e-11ea-8591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Look Press

Недостаточное употребление овощей и фруктов может вызвать развитие тревожного расстройства. К такому выводу пришла группа канадских учёных.

Они выяснили, что отказ от хотя бы минимальных порций увеличивает риск появления тревожности на 24%, сообщает PDPI. Вероятность развития и закрепления расстройства увеличивается, если в организме человека есть избыток жира. Если же этот показатель превышает 36%, в таком случае риск увеличивается еще на 70%.

Впрочем, пищевой фактор — не единственный. Учёные заметили, что появление тревожности может быть вызвано ещё и одиночеством. У тех, кто живёт с партнёром, риск составляет всего 7,8%, в то время как у одиноких людей показатель равен 13,9%.

Свои выводы авторы исследования сделали на анализе данных примерно 27 тысяч человек в возрасте 45-65 лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты назвали пять продуктов, которые помогут справиться со стрессом, хронической усталостью и тревожностью.