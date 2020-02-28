Недостаточное употребление овощей и фруктов может вызвать развитие тревожного расстройства. К такому выводу пришла группа канадских учёных.
Они выяснили, что отказ от хотя бы минимальных порций увеличивает риск появления тревожности на 24%,
Впрочем, пищевой фактор — не единственный. Учёные заметили, что появление тревожности может быть вызвано ещё и одиночеством. У тех, кто живёт с партнёром, риск составляет всего 7,8%, в то время как у одиноких людей показатель равен 13,9%.
Свои выводы авторы исследования сделали на анализе данных примерно 27 тысяч человек в возрасте 45-65 лет.
Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты назвали пять продуктов, которые помогут справиться со стрессом, хронической усталостью и тревожностью.
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