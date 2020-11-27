Тренер по речи назвал самые «коронавирусные» звуки

https://static.news.ru/photo/7fcc9036-30c0-11eb-b1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда люди разговаривают, в процессе речи они выбрасывают небольшое количество слюны. Во время пандемии это становится дополнительным риском подхватить COVID-19, так как он может содержаться и в ротовой полости. Автор программ по саморазвитию, речи и ораторству Евгений Болдин рассказал, какие звуки больше других сопровождаются непроизвольными плевками и как можно этого избежать.

Больше всего слюны выделяется, когда мы произносим так называемые взрывные звуки. Это звуки «б» и «п». Но избегать каких-то звуков невозможно. Поэтому, если вы боитесь заразиться сами и заразить близких, носите маски и прикрывайте при чихании рот, — посоветовал Болдин в эфире «Радио 1».

При этом люди, говорящие на разных языках «плюются» по-разному интенсивно. Также выделение слюны зависит от темперамента говорящего. Как отметил специалист, есть такие языки, носители которых больше других шевелят челюстью, губами и языком.

Это нации, которые более открыты, более коммуникабельны. И возможно, там при говорении они действительно выделяют больше слюны и мелких капелек, и таким образом способствуют распространению вируса, – отметил Болдин.

Сейчас COVID-19 захватил уже почти весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заражены почти 60 млн человек. Жертвами коронавируса стали более 1,4 миллиона, а больше всего инфицированных — в США, Индии и Бразилии.

На территории России за прошедшие сутки выявили 27 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. И вновь этот показатель стал рекордным с начала пандемии. За весь период эпидемии в стране COVID-19 заразились 2 215 533 человека.

В течение последних суток из больниц по выздоровлении выписали 26 682 россиянина с ранее диагностированным коронавирусом. Выздороветь удалось 1 712 174 жителям страны. Умерли за прошедшие 24 часа 496 человек с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 38 558 россиян.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные перечислили продукты, которые помогают побороть COVID-19.