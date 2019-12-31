https://static.news.ru/photo/3d5780ae-2ba7-11ea-b78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родителям не следует разрешать детям самостоятельно запускать петарды и фейерверки. Об этом заявил замглавы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев.

Он пояснил, что всегда существует риск взрыва пиротехники в руках у ребёнка. Это чревато тяжкими повреждениями, вплоть до инвалидности. Специалист также порекомендовал при покупке петард и салютов требовать у продавцов сертификаты, чтобы избежать приобретения контрафактной продукции.

Травматолог предупредил, что дети рискуют получить травмы при катании с горок на «ватрушках». По его словам, их опасность состоит в том, что ими нельзя управлять, сообщает «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре напомнили правила приобретения петард и фейерверков. Пиротехнику следует покупать только в специализированных торговых точках, обращая внимание на целостность упаковки и фитиля.