Трансплантолог призвал наладить процесс пересадки почек в Крыму

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Операции по пересадке почек должны проводиться в Крыму и Севастополе. Об этом заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Готье, на организацию процесса потребуется порядка года. Трансплантолог считает, что территория Крыма должна быть обеспечена подобной возможностью для людей.

Мы стараемся, чтобы такой метод лечения, как трансплантация почки, приближался к населению <...>. Это непросто, это не завтра. У нас большой опыт организации программ трансплантации, на это уходит примерно год, — сказал врач.

Данное время, по словам Готье, потребуется для обучения персонала, создания «листа ожидания» и технического оснащения клиник.

Сергей Готье рассказал, что на сегодняшний день операции по пересадке почек осуществляются в медицинских центрах 32 субъектов Федерации. В Крыму введение данной процедуры позволит сократить число людей, требующих диализа. По данным республиканского Минздрава, на «искусственной почке» в регионе находятся более 500 человек и ежегодно эта цифра увеличивается примерно на 100 пациентов.

Для проведения гемодиализа в Крыму ежегодно выделяется 500 миллионов рублей, сообщил трансплантолог. При этом пересадка почки позволит улучшить качество жизни людей и сократит затраты государства. В настоящее время, по словам Готье, решается вопрос о лицензировании севастопольской больницы для проведения таких операций.

Ранее сообщалось, что в США пациентка умерла после пересадки лёгких, заражённых COVID-19.