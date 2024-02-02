Мурашко отчитался о прорыве в России в области выявления онкологии Мурашко: в России более 60% опухолей начали выявлять на первой-второй стадии

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Михаил Мурашко

России за последние пять лет удалось достичь прорывных результатов в области онкологии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в регионах с участием президента Владимира Путина. По его словам, в стране более 60% опухолей выявляют на первой и второй стадиях, когда болезнь успешно лечится, передает РИА Новости.

За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды... Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается... Это совершенно очевидный факт, — сказал он.

Как отметил министр, за год летальность пациентов с онкологией снизилась на 17,5%, а пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 8%. вместе с этим в стране на четверть выросло число врачей-онкологов, а радиологов — почти в полтора раза, уточнил Мурашко.

Ранее врач-онколог Руслан Басанов рассказала, что рак яичка можно выявить на начальной стадии с помощью самодиагностики, его симптомом является бугристая опухоль с плотностью хряща, которая нащупывается при пальпации. По его словам, это агрессивное заболевание может вначале протекать бессимптомно.