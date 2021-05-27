Только 8% детей в России питается правильно

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Всего 8% детей в России питается правильно, сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование. О правильном рационе агентству рассказал ведущий диетолог Performance Group Антон Бердов.

Для того, чтобы сбалансировать рацион ребенка, нужно давать ему разнообразную еду и придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), — отметил он.

По словам врача, в тарелке ребёнка при всех приёмах пищи за день должно быть 50% овощей и фруктов, 25% — продуктов с содержанием белка и 25% — зерновых.

Дети должны быть худыми и активными, сказал когда-то известный педиатр Евгений Комаровский. В России несовершеннолетние всё реже соответствуют этому критерию. Последние исследования показывают — тучных мальчиков и девочек становится всё больше. Врачи бьют тревогу — культура питания в большинстве семей по-прежнему отсутствует.

Родители кормят конфетами двухлетних малышей, не понимая, что это вредно. NEWS.ru узнал у детских эндокринологов и диетологов о тяжёлых последствиях детского ожирения во взрослом возрасте.