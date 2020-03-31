https://static.news.ru/photo/c559cc9e-7334-11ea-8307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 10% заболевших коронавирусом в Москве в последние две недели посещали европейские страны. Об этом сообщает столичный оперштаб.

В Москве к утру 31 марта подтверждено 387 новых диагнозов COVID-19. Среди новых заболевших — около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% — от 18 до 40 лет. Ещё 20% — люди старше 65 лет и примерно 5% — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в столице выявлено 1613 инфицированных.

Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд и въезд в город не закрыты. Аналогичный режим «всеобщей самоизоляции» по примеру столицы также ввели ещё ряд регионов.

На сегодняшний день в России выявлено 2337 случаев инфицирования, 17 закончились летальным исходом. Всего в мире COVID-19 заразились более 787 тысяч человек, более 37 тысяч умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что нарушения правил карантина, которые были введены на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции, должны расцениваться властями как преступная халатность. По словам главы государства, меры по ограничению работы учреждений, которая может быть связана с массовым скоплением людей, в настоящее время уже приняты по всей стране. Однако, подчеркнул Путин, далеко не везде изоляционный режим соблюдается.