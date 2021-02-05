Токсиколог рассказал, чем нельзя обрабатывать маску

https://static.news.ru/photo/4a042a1a-5db0-11ea-acb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинскую маску, которую граждан призывают носить для профилактики распространения коронавируса, не следует дезинфицировать с помощью антисептиков, спирта и хлора. Об этом заявил токсиколог Алексей Водовозов.

Использование обозначенных препаратов приведёт к отравлению токсичными парами, приводит позицию эксперта МК. При этом маску можно стирать сушить и гладить, причём — ежедневно, поскольку многоразовое средство защиты рассчитано на сутки ношения.

Врач также отметил, что чем проще выглядит маска, тем эффективнее защита, так как стразы и украшения не позволяют провести качественную дезинфекцию.

Если же кто-то не хочет занимать себя стиркой масок, Алексей Водовозов рекомендует использовать респираторы второго класса защиты. Они эстетичны и продаются в разных цветовых вариантах — на любой вкус.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вирусологи рассказали, когда россияне смогут снять маски. По мнению специалистов, масочный режим может быть снят к концу весны. Такое предположение позволяет сделать динамика распространения коронавирусной инфекции в стране.