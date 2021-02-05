Токсиколог рассказал, чем нельзя обрабатывать маску

Медицинскую маску, которую граждан призывают носить для профилактики распространения коронавируса, не следует дезинфицировать с помощью антисептиков, спирта и хлора. Об этом заявил токсиколог Алексей Водовозов.
Использование обозначенных препаратов приведёт к отравлению токсичными парами,
Врач также отметил, что чем проще выглядит маска, тем эффективнее защита, так как стразы и украшения не позволяют провести качественную дезинфекцию.
Если же кто-то не хочет занимать себя стиркой масок, Алексей Водовозов рекомендует использовать респираторы второго класса защиты. Они эстетичны и продаются в разных цветовых вариантах — на любой вкус.
Ранее NEWS.ru писал о том, что вирусологи рассказали, когда россияне смогут снять маски. По мнению специалистов, масочный режим может быть снят к концу весны. Такое предположение позволяет сделать динамика распространения коронавирусной инфекции в стране.