Титов потребовал допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса

Разрешить россиянам прививаться иностранными вакцинами от коронавируса, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) потребовал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его слова передаёт ТАСС.

Мы всё-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин, — заявил омбудсмен.

Титов отметил, что российская вакцина «Спутник V» не сертифицирована ВОЗ, однако граждане должны иметь возможность сделать прививку сертифицированными препаратами. При этом омбудсмен добавил, что на большинстве предприятий основная часть сотрудников уже вакцинирована.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, сообщал, что ряд иностранных производителей уже подали заявки на регистрацию своих препаратов в РФ. После того как препараты пройдут экспертизу, будет принято решении об их продаже.

В настоящее время в России одобрены четыре отечественные вакцины от COVID-19 — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Ране в НИЦ Гамалеи оценили вероятность госпитализации привившихся от COVID.