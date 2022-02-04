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Титан против рака: как онкологи борются с саркомой I Уникальная операция
Здоровье

Титан против рака: как онкологи борются с саркомой I Уникальная операция

17:04, 04 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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4 февраля весь мир отмечает День борьбы с онкологическими заболеваниями. Рак имеет ряд разновидностей, одной из которых является саркома. Это заболевание поражает костные и хрящевые ткани человеческого тела. Бороться с саркомой крайне сложно: зачастую спасти жизнь может лишь удаление поражённого участка кости. В таком случае дефект замещают имплантатом из особого титанового сплава. Как проходят такие операции? Кому они показаны? И можно ли вернуться к привычному ритму жизни с титановой грудной клеткой? Мы побывали на одной из таких операций, подробности — в материале NEWS.ru.

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