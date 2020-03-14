https://static.news.ru/photo/1dc201b4-66c2-11ea-9891-fa163e074e61_660.jpg Фото: ULMER via imago-images.de/Global Look Press

Трое жителей Москвы, у которых был выявлен коронавирус, получили первый отрицательный тест на инфекцию в процессе лечения. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По её словам, если данный результат подтвердится при повторном тестировании, это будет означать, что пациенты выздоровели и в скором времени могут быть выписаны из больницы.

Чиновница также отметила, что все жители столицы, у которых был обнаружен коронавирус, получают медицинскую помощь в стационарах, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России возросло до 63. Ранее было известно о 59 случаях, четыре новых зафиксировано за последние сутки. Количество выздоровевших пока остаётся прежним — шесть человек.