Трое жителей Москвы, у которых был выявлен коронавирус, получили первый отрицательный тест на инфекцию в процессе лечения. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
По её словам, если данный результат подтвердится при повторном тестировании, это будет означать, что пациенты выздоровели и в скором времени могут быть выписаны из больницы.
Чиновница также отметила, что все жители столицы, у которых был обнаружен коронавирус, получают медицинскую помощь в стационарах,
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России возросло до 63. Ранее было известно о 59 случаях, четыре новых зафиксировано за последние сутки. Количество выздоровевших пока остаётся прежним — шесть человек.
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