https://static.news.ru/photo/c39eaf88-7289-11ea-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Анализ на COVID-19 в частных лабораториях могут сдавать только люди, которые не имеют симптомов простуды или острой респираторной вирусной инфекции, но беспокоящихся о своём состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе «Гемотест».

Как пояснили в частной лаборатории, тестирование могут пройти жители России, которые имею основания для переживаний, например, из-за того, что вынуждены часто ездить на общественном транспорте.

Мы призываем людей, у которых наблюдается повышение температуры, кашель, одышка, мышечная боль, слабость и ощущение заложенности в грудной клетке, соблюдать требования Минздрава РФ, оставаться дома и звонить на горячую линию Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

Кроме того, медики отметили, что биоматериал не принимается при выезде на дом, а анонимно пройти тест нельзя.

Если результат сомнительный, частная клиника направит его в Роспотребнадзор, а информация о точном диагнозе появится в личном кабинете. После этого, если инфекция подтвердилась, необходимо позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 555-49-43.

Как отметили в пресс-службе частной лаборатории, если диагноз COVID-19 подтвердился, нужно не поддаваться панике и дождаться врача, не выходя из дома.

Если у вас появятся симптомы, специалист оценит тяжесть заболевания и решит, требуется ли вам госпитализация или достаточно будет остаться на карантине и лечиться дома, — цитирует ТАСС пресс-службу «Гемотеста».

Сейчас в России подтверждены 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выписаны из больниц, 9 умерли. Из них на Москву приходится 1226 случаев заболевания, 6 человек скончались, выписаны 28 человек.

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