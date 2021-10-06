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Терапевт заявила, что пребывание без шапки на холоде грозит облысением

12:07, 06 октября 2021
Терапевт заявила, что пребывание без шапки на холоде грозит облысением Фото: pixabay.com
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Длительное нахождение на холоде без шапки может привести к облысению, снижению иммунитета и отиту. Шапка обязательно нужна в прохладную, влажную и при этом ветреную погоду, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, передаёт «Москва 24».

Обязательно надо упомянуть, что особенно в ветреную погоду происходит спазм сосудов кожи головы, которые питают волосяные луковицы. Человек, который ходит без шапки на холоде и при ветре, рискует облысеть. Это одна из проблем, о которой многие люди просто не знают, — сообщила Чернышова.

Но при этом немного прогуляться на холоде можно, это даже натренирует сосуды. Также терапевт предупредила о переохлаждении, которое может снизить иммунитет, вызвать насморк, кашель и, при предрасположенности, отит.

Чернышова порекомендовала не выбирать слишком тёплую шапку, иначе кожа головы будет потеть, что тоже приведёт к переохлаждению.

Ранее эксперты назвали причину неточных прогнозов погоды. Так называемая нервозность климата мешает спрогнозировать, какой будет зима в этом году. Свидетельствами такой ситуации являются, в частности, перепады температур.

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