Терапевт рассказала об опасности русской бани в жару

Жара и походы в русскую баню несовместимы, да и полезные свойства водной процедуры сильно преувеличены, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Лариса Алексеева. Медик добавила, что в такую погоду и так нагрузки на организм возрастают, когда температура 30–40 градусов Цельсия. Особенно это касается граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, кого беспокоят суставы, соматические расстройства, а также гипертоников.

Эксперт подчеркнула, что в баню не стоит ходить «желудочникам» — у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, у кого высыпания или злокачественные новообразования на коже. Она отметила, что поход в баню, особенно «под пиво», может обеспечить не только обострение недугов, но и летальный исход. Алексеева также добавила, что возлияния в бане могут закончиться плачевно даже для здорового человека.

Лучше контрастного душа, бассейна ничего нет. Лучше где-то на водоёме отдыхать, хотя там тоже очень большой перепад температуры и сердечникам лучше осторожно входить в воду — от 30 до 20 [градусов Цельсия] — это очень большой перепад, но, по крайне мере, такая вода лучше влияет [на организм], тонизирует, на сосуды влияет. Снижает, кстати, давление. Но должна быть прикрыта голова, — рассказала Алексеева.

Терапевт обратила внимание, что Россия — северная страна и люди к такой жаре не привыкли, как южане.

У нас три месяца лето — остальное зима. Мы привыкли к этому климату. У нас хороший, здоровый климат. Не надо подвергать себя стрессам. Если так хотите, если здоровый человек, то только не с пивом и с алкоголем [идти в баню]. С чайком с травами, если на коже нет высыпаний, если человек полностью здоров и весел, то можно вечерком себя веничком для тонуса сосудов, — резюмировала специалист.

Жара в Москве продлится минимум всю следующую неделю (12–18 июля), а может быть, и до начала третьей декады июля, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По прогнозам синоптиков, самыми жаркими будут дни с 10 по 12 июля. Столбики термометров могут подняться до +34 градусов.

Ранее сообщалось, что при солнечном или тепловом ударе человека необходимо убрать в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут даже пельмени из морозилки, обёрнутые полотенцем. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью, постараться обеспечить приток свежего воздуха, если речь идёт о помещении, рассказал в беседе с NEWS.ru врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.