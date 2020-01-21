https://static.news.ru/photo/4565bade-3cfc-11ea-8b53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномально тёплая зима может быть очень опасна для здоровья человека, так как при такой погоде различные инфекции распространяются особенно активно. Об этом журналистам 22 января рассказала доктор-терапевт Людмила Лапа.

По словам врача, инфекции являются не единственной угрозой во время тёплой зимы. При таких условиях погода на улице крайне переменчива. Человеку может казаться, что на дворе тепло, однако ветер дует северный и очень холодный. Из-за этого организм попадает в экстремальные условия, в результате чего можно заболеть. Также, отмечает Лапа, не стоит забывать об опасности сквозняков.

Доктор рассказала, как можно обезопасить себя в такую погоду. Во-первых, нужно укреплять иммунитет. Для этого стоит обратиться к медикам. Врачи сделают полный анализ крови, после чего, опираясь на результаты, сделают назначения по поводу того, как в конкретном случае необходимо укреплять иммунную систему.

Кроме того, Лапа призвала следить за питанием.

Здоровое питание — один из главных принципов хорошей иммунной системы. Лучше всего употреблять тушёную, пареную и вареную еду, а также вовремя принимать пищу. Тогда иммунитет вам ответит благодарностью, — цитирует терапевта «Москва 24».

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