Терапевт рассказала об идеальной температуре кондиционера в жару

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Оптимальная температура кондиционера в жару должна быть на 6-8 градусов ниже нормальной температуры тела — то есть, 26 градусов. Об этом журналистам рассказала врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

По её словам, при долгом нахождении внутри помещения с кондиционером не стоит настраивать его на температуру ниже 26 градусов. Это решение может быть чревато простудными заболеваниями. Романенко при этом отметила, что кондиционер — это благо, а не роскошь. Этим прибором действительно стоит пользоваться.

Исходя из совета врача, сначала лучше войти в помещение и установить на кондиционере более низкую температуру. Затем лучше покинуть комнату и подождать, пока воздух в ней остынет.

Если у вас есть возможность, придя в комнату, придя в кабинет, включить кондиционер на быстрое охлаждение, но самому при этом не находиться в комнате, тогда мы это можем использовать. За короткое время мы быстро снижаем температуру, а потом устанавливаем оптимальный температурный режим, — приводит слова Романенко телеканал «Москва 24».

Кроме того, советы по тому, как безболезненно пережить жару, дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он сказал, что не стоит обливаться ледяной водой — так можно простудиться. Дело в том, отметил доктор, что температура тела будет очень серьёзно контрастировать с температурой воды. Из-за таких перепадов можно «подхватить» не только простуду — обливание способно привести неподготовленных людей к обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Тяжельников посоветовал принимать прохладный душ, делать компрессы для лица, ополаскивать его водой и проветривать помещения.

Синоптики пообещали москвичам 7 июля кратковременные дожди и грозу при аномально высокой температуре воздуха, сообщает Гидрометцентр.

Днем воздух в столице прогреется до плюс 31–33 градусов, а ночью станет прохладнее, около плюс 17 градусов.

Как ранее писал NEWS.ru, жара угрожает электронным устройствам перегревом, и эта неисправность, особенно у ноутбука, доставит владельцам серьёзные неприятности, поэтому необходимо следить за их состоянием и правильно использовать, сообщили в Роспотребнадзоре.