Терапевт предупредила о смертельной опасности онемения рук и ног

Терапевт Ирина Ескова рассказала Пятому каналу о тяжёлых заболеваниях, при которых наблюдается такой симптом, как онемение конечностей. По её словам, к болезням, в клинической картине которых присутствует этот признак, относятся рассеянный склероз, ревматоидный артрит, алкогольная зависимость, полинейропатия. Поэтому при онемении конечностей нужно обязательно обратиться к врачу.

При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности, — подчеркнула медик.

Онемение конечностей может наблюдаться при тяжёлых гипертонических кризах, которые могут привести к инсульту и смерти. Кроме того, причиной может быть заболевание артериальных сосудов — облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно, признаком которой служит изменение цвета — посинение — пальцев рук и ног. Онемение наблюдается также у людей, чья деятельность связана с повышенной нагрузкой на кисти рук, а также при болезнях позвоночника и после перенесённых инфекций.

Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик РАН Лео Бокерия сообщил, что мужчины чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем женщины. Врач объяснил это тем, что «женщина лучше сбалансирована» — её организм настроен на большие физические нагрузки.