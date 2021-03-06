Терапевт рассказала о серьёзной опасности онемения рук или ног

https://static.news.ru/photo/c3113a92-7e6b-11eb-a343-96000091f725_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Врач-терапевт Ирина Ескова заявила, что свидетельством серьёзных заболеваний, таких как сахарный диабет, ревматоидный артрит, рассеянный склероз или облитерирующий эндартериит может быть онемение рук или ног.

Оно может появиться из-за сдавливания нервных волокон, если человек длительное время сидит в неудобной позе. Онемение должно уйти после смены позы. Человеку следует обратиться к врачу, если он часто ощущает чувство онемения.

При рассеянном склерозе, сахарном диабете и ревматоидном артрите у человека возникает нейропатия. Этот опасный процесс затрагивает нервные корешки, и возникает онемение. При болезни Рейно и облитерирующего эндартериита страдают артериальные сосуды нижних и верхних конечностей. Если вовремя не обратится к специалисту, последствия могут быть очень серьёзными, вплоть до развития гангрены.

Ескова отметила, что онемение может говорить о заболеваниях позвоночника, опухолях, межпозвоночных грыжах, а также о сужении спинномозгового канала. В этом случае помимо онемения конечностей у человек возникают боли в спине, сообщает Пятый канал.

Как писал NEWS.ru, доктор химических наук, профессор Яков Яшин считает, что при нагревании мясных и мучных блюд до температуры выше 120 градусов во время приготовления пищи, в них образовываются два типа канцерогенных веществ, вызывающих мутации в клетках и способствующих развитию рака. Медик призвал граждан отказаться от тех видов мяса, колбасы и сыра, которые подвергались копчению, а также хлеба, печенья, чипсов, а также орехов — арахиса и фисташек.