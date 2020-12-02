Терапевт рассказала о причинах звона в ушах

https://static.news.ru/photo/eea9a73c-3539-11eb-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Seiter/Global Look Press

Шум, писк и звон в ушах не всегда являются безобидными явлениями, нередко они сигнализируют о наличии серьёзных заболеваний: от болезней слуха до психических расстройств.

Об этом «Ридус» рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова. По её словам, нередко всевозможные шумы наблюдаются у людей с сахарным диабетом. Такие люди часто слышат, как кровь движется по сосудам.

Плюс у них бывает более выраженный атеросклероз, плюс как осложнение сахарного диабета может быть неврит слухового нерва тоже. Уровень сахара сам по себе не вызывает шумов в ухе, но сахарный диабет отягчает течение имеющихся заболеваний, — рассказала терапевт.

Слышать ток крови в сосудах и собственный пульс также могут люди при высоком давлении или имеющие атеросклероз. Однако, по словам врача, чаще всего различные шумы связаны с заболеваниями непосредственно органов слуха. Это может быть связано со средним отитом и с раздражением слухового нерва.

Кроме того, слуховыми галлюцинациями могут сопровождаться и некоторые психические заболевания.

Когда человек жалуется лору о том, что у него в ухе пищит комар, то у врача задача понять, пациент действительно слышит этот звук, вызванный причинами, перечисленными выше, или ему это только кажется в следствии его психических расстройств, — сказала Чернышова.

Терапевт добавила, что в любом случае появление в ушах каких-либо звуков — это показания к тому, чтобы пойти к врачу и обследоваться.

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