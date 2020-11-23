Терапевт рассказала о причинах высокой температуры без признаков ОРВИ

https://static.news.ru/photo/399defbe-2d7e-11eb-88a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наличие температуры выше 39 градусов без симптомов ОРВИ или пневмонии может говорить о наличии острой вирусной и бактериальной инфекции.Температура поднимается, когда другие симптомы болезни ещё не успели проявиться, рассказала врач-терапевт Анастасия Лукашик.

Температура 39° С может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью, — цитирует врача KP.RU.

Медик напомнила, что обычно повышение температуры при ОРВИ и бактериальных инфекциях сопровождается интоксикацией, поэтому больным рекомендуется употреблять много жидкости.

Как писал NEWS.ru, температура на уровне 37,2 и 37,3 градуса без симптомов простуды может свидетельствовать о наличии рака лёгких. Об этом заявил главный онколог Минздрава России Андрей Карпин.

Ранее главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал не сбивать температуру ниже 38,5 градуса, поскольку её наличие указывает на активную борьбу организма с инфекцией: активизируется продукция антител, которые уничтожают антигены, а снижение двигательной активности и аппетита позволяет организму высвобождать нужную энергию для борьбы с вирусами.