Терапевт рассказала, кому грозит опасность во время «барической пилы»

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, кому грозит «барическая пила» и как избежать последствий от аномально низкого давления. Погодная аномалия ожидается на наступивших выходных, сообщает «Ридус».

В зоне риска при наступлении «барической пилы» окажутся люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, пожилые и дети. Чувствовать себя плохо в такую погоду могут люди с хроническими заболеваниями лёгких из-за повышенной влажности на улице.

Помимо препаратов скоропомощных, которые помогут справиться с возникшим кашлем, бронхоспазмом, эти люди должны обеспечить себе здоровый быт: совершать прогулки на свежем воздухе, увлажнять воздух в помещении, где они работают и живут, — советует врач.

В группу риска попадают люди с аллергией, так как влажность может спровоцировать приступ удушья. Дискомфорт могут ощущать люди как с повышенным, так и с пониженным давлением. Гипертоникам в этом случае стоит иметь при себе лекарства, которые они обычно принимают при повышенном давлении.

Гипотоникам рекомендую пить побольше жидкости. Если нет непереносимости, то существенную помощь окажут такие растительные препараты, как лимонник, элеутерококк, настойка женьшеня, шиповник, сладкий свежезаваренный зелёный или чёрный чай, чашечка кофе помогут им пережить неприятные природные катаклизмы, — дала рекомендации специалист.

Детям в этот период рекомендуют хорошо высыпаться, родителям — организовать им правильное питание и ограничить времяпровождение с гаджетами.

Ранее сообщалось, что столичных жителей в субботу, 20 ноября, ждёт рекордно низкое атмосферное давление. Но уже в воскресенье, 21 ноября, давление начнёт расти, хотя температура воздуха при этом понизится.