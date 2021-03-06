Терапевт рассказала, когда икота может быть признаком серьёзных заболеваний

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В Великобритании девушка заявила, что постоянно чувствует ужасный запах после того, как переболела коронавирусом. По её словам, он похож на смесь вони гнилого мяса и тухлых яиц.

Джеймелуиза Хадспит в декабре 2020 года заразилась коронавирусом. После выздоровления она заметила, что постоянно чувствует неприятные запахи, сообщает Mirror. Я начала замечать этот ужасный запах, который я могу описать только...