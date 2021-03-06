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Терапевт рассказала, когда икота может быть признаком серьёзных заболеваний

16:34, 07 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Икота может свидетельствовать о наличии в организме серьёзного заболевания. Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, когда нужно беспокоиться и обращаться к врачу.

Специалист сообщила, что икота, не превышающая 10 -15 минут, является кратковременной или эпизодической. В этом случае нет никаких поводов для волнения. Если же человек продолжает икать до двух дней, то следует обратиться к доктору для проведения дифференциальной диагностики. Романенко рассказала, что длительная икота может сохраняться у человека до двух месяцев и более. Конечно, в этом случае, без обращения к медикам не обойтись.

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