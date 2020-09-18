Терапевт рассказала, какой режим сна нужно соблюдать осенью

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Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, какой режим сна нужно соблюдать осенью, чтобы сохранить здоровье.

Она объяснила, что осенью световые дни становятся короче, поэтому ложиться спать нужно раньше. Любому человеку следует спать не менее восьми часов, но обязательно ночью.

Можно приучиться насильно класть себя спать в девять — десять часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда тёмное время суток наступает слишком рано. Здесь очень важно ложиться спать в девять или в десять часов. Это вопрос привычки — приучить себя к этому, чтобы потом вставать в шесть — семь часов утра. Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система, — привели слова врача на портале радио Sputnik.

Она подчеркнула, что для здоровья не так важна продолжительность сна, как то, в какое время спать.

Люди ошибочно думают, что главное, спать не меньше восьми часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трём часам, добирая потом до восьми часов. Это не так работает. Мы — существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в тёмное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма это стресс, — процитировали терапевта на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты по питанию и фитнесу рассказали, какие ошибки совершают люди, которые начинают вести здоровый образ жизни. По словам экспертов, многие люди, которые хотят быть здоровыми, начинают жертвовать сном ради тренировок. Люди, которые хотят быть здоровыми, должны прежде всего начать с режима дня и полноценного сна.