https://static.news.ru/photo/202d4f34-52be-11ea-9cc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mizianitka /pixabay.com

Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова рассказала, какие лекарственные препараты в сочетании с некоторыми продуктами не только неэффективны, но и опасны. Об этом сообщает «Экспресс газета».

При приёме всех лекарственных препаратов стоит отказаться от алкоголя, кофеина. Они вступают в реакцию с лекарствами и вызывают сильную нагрузку на печень, отмечает врач. Особенно острожными нужно быть при приёме антибиотиков, сердечных лекарств и сосудосуживающих препаратов.

Антибиотики также не стоит сочетать с молочными продуктами, в том числе и кисломолочными, из-за содержания в них кальция. Этот элемент ослабевает действие антибиотиков.

Кроме того, не стоит пить аспирин с молочными продуктами, чтобы не вызвать воспаление слизистой желудка.

При приёме лекарств для снижения давления, не стоит употреблять много продуктов, обогащённых калием: бананы, картофель, томатную пасту, а также солёную рыбу, колбасу и ветчину, которые снизят эффективность лекарств.

Не лучшей идеей будет запивать лекарства сладкой газировкой. Например, употребление такой воды с обезболивающими может вызвать токсический шок. Лучше запивать лекарства обычной питьевой водой. Также не стоит употреблять копчености при приёме обезболивающих средств.

А фруктовые соки могут снизить действия лекарств против аллергии.

Принимающим антидепрессанты стоит отказаться от употребления квашенной капусты, солений, сыра и солёных приправ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты предложили создать дополнительную маркировку для лекарственных препаратов, которые запрещено употреблять во время вождения.