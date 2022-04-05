Терапевт рассказала, как уберечься от простуды весной

Весной, когда погода ещё неустойчивая, велик риск заболеть простудными заболеваниями, рассказала «ФедералПресс» врач-терапевт Татьяна Романенко. По словам медика, чтобы не получить переохлаждение, необходимо одеваться по погоде, а голова, ноги и руки должны быть обязательно в тепле.

Как отметила врач, весной всё время меняется погода, с утра может быть тепло, а днём поднимется ветер, и если человек оделся легко, то велик риск переохладиться. Романенко подчеркнула, что простуда может вызываться бактериями и вирусами, которые живут в организме. При охлаждении организма они могут активизироваться и спровоцировать болезни.

У кого-то развивается ангина, у кого-то отит — воспаление внутреннего уха: всё это провоцирует переохлаждение, — отметила Романенко.

Чтобы уберечься от простуды, медик советует всегда одеваться по погоде. При этом вещи должны быть непродуваемые и непромокаемые, а голова, ноги и руки должны быть в тепле. Людям с хроническими заболеваниями, а также пожилым людям и детям стоит снимать шапки, только когда температура становится устойчивой плюсовой не менее 10 градусов.

Врач Андрей Грошев ранее посоветовал, чтобы справиться с простудой на ранней стадии, проветривать помещение, в котором находится больной, хотя бы 3-4 раза в день. Он также подчеркнул, что при простуде не стоит ходить в сауну или баню, так как это лишь увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и лёгкие пациента.