Терапевт рассказала, как стимуляция сосков приводит к оргазму Врач Кэй: стимуляция сосков может привести к оргазму из-за выделения окситоцина

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Стимуляция сосков может привести к оргазму без дополнительной стимуляции половых органов, утверждает автор книги о человеческой груди британский терапевт Филиппа Кэй. В своем тексте в издании The Sun она пояснила, что у обоих полов соски являются эрогенной зоной и их стимуляция приводит к высвобождению гормона окситоцина.

У представителей всех полов соски являются эрогенной зоной, стимуляция сосков может даже привести к «сосковому оргазму», при котором вы можете достичь оргазма исключительно путем стимуляции только сосков, не касаясь гениталий. Это потому, что стимуляция сосков высвобождает гормон окситоцин, который участвует в оргазме и запускает мозговую активность в той же области мозга, что и при стимуляции гениталий, — пишет Кэй.

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