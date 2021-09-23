Терапевт рассказала, как подростку подготовиться к прививке

На сегодняшний день нет каких-либо особых указаний от медиков, которые касаются подготовки подростка к прививке от различных вирусов. Основной рекомендацией является отсутствие признаков ОРВИ и обострения хронических болезней. Об этом «360» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Готовиться никак не надо. Главное — не иметь признаков ОРВИ. Подросток должен рассказать, болит ли горло, есть ли температура, насморк. Люди, у которых имеются хронические заболевания, должны сообщить о них врачу, — отмечает Ярцева.

По мнению иммунолога, если есть признаки вирусного заболевания или хроническая болезнь обострилась, то лучше всего повременить с прививкой.

Как отмечает «360», многие родители скептически относятся к процессу вакцинации и всеми силами пытаются отгородить ребёнка от получения препарата. Специалисты же уверяют, что ничего опасного в этом нет, так как вакцинация защитит от тяжёлого течения любой болезни.

Ранее в Минздрав России поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Они будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о регистрации препарата.