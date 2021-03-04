Терапевт рассказала, как пережить низкое атмосферное давление

https://static.news.ru/photo/1706b3bc-7cdb-11eb-af5e-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

В период низкого атмосферного давления, которое прогнозируется в ближайшие дни в столичном регионе, лучше отложить глобальные физические нагрузки, но совсем отказываться от активности не стоит, считает врач-терапевт Надежда Чернышова.

При низком давлении могут чувствовать себя плохо люди с метеорологической зависимостью и с сердечно-сосудистыми патологиями. У них может быть слабость, отсутствие сил и даже головокружение, головные боли, — рассказала «Москве 24» Чернышова.

Она посоветовала провести эти дни «в лёгкой физической активности», отказаться от марафонов, походов и активных занятий спортом, а также от масштабных уборок и крупных рабочих проектов.

Лежать весь день на диване тоже не стоит. Лёгкие прогулки, небольшая зарядка утренняя, небольшой контрастный душ не повредят, — добавила терапевт.

В период низкого атмосферного давления она посоветовала не пить много кофе и крепкого чая, отказаться от спиртного и минимизировать или исключить курение.

Как писал NEWS.ru, аномально низкое давление ожидается в Москве в ближайшие три дня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он напомнил, что нормальным показателем для столичного региона является атмосферное давление на уровне 748 миллиметров ртутного столба. Однако к воскресенью в Москве давление будет ниже нормы на 15–20 единиц и составит около 730 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы давление будет в регионе и во все предыдущие дни, подчеркнул синоптик.