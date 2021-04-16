Терапевт рассказала, как из-за кондиционера может развиться пневмония

https://static.news.ru/photo/fa1def86-9f5d-11eb-85ff-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В результате неправильного использования кондиционера могут развиться серьёзные заболевания. Об этом в разговоре с журналистами рассказала терапевт Татьяна Романенко.

Она подчеркнула, что температуру воздуха в комнате нельзя снижать резко, это нужно делать постепенно. По словам терапевта, поток воздуха из кондиционера необходимо направлять мимо человека. В противном случае возрастает риск переохлаждения.

Легко заработать не просто насморк, ангину, но и даже пневмонию. Какие-то вирусные инфекции перед вот такими летними пневмониями покажутся детским лепетом. Кроме того, кондиционеры нужно регулярно чистить, так как внутри них могут скапливаться бактерии, плесень и споры грибов. Чистка системы поможет избежать различных инфекций, — заявила доктор в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, человек, случайно съевший кусок заплесневелой еды, может получить пищевое отравление. Однако при определённых условиях возможен и летальный исход. Съевший плесень может скончаться в случае, если её было много, а иммунитет человека максимально снижен. Об этом в разговоре с журналистами сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она отметила, что небольшое количество плесени не может привести к тяжёлым последствиям для организма или к смерти. В этом случае жизнь человека защитит агрессивная среда желудочного сока и иммунная защита.