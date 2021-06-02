Терапевт рассказал о роли витамина D в защите от коронавируса

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Витамин D не предназначен для лечения какой-либо вирусной инфекции, в том числе и COVID-19. Однако он создаёт условия для борьбы организма с болезнью и помогает ему очищаться от повреждённых клеток. Об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Уровень витамина D в организме важен при формировании иммунного ответа на вирусную атаку, — пояснил он.

При этом специалист отметил, что нормальный уровень витамина D нельзя считать гарантией мощной иммунной защиты. Это очень сложный механизм, в котором задействовано множество факторов. В частности, общее состояние организма, его обеспеченность другими витаминами и тому подобное.

Ранее итальянский профессор медицины Сальваторе Коррао заявил, что избежать тяжёлых форм COVID-19 помогает употребление витаминов C и D, мелатонина и цинка. При этом мелатонина, по его словам, нужно каждый вечер принимать от 6 до 10 миллиграммов, чистого цинка — по 50 миллиграммов, а аскорбиновой кислоты — по 1–2 грамма.

Российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок раскритиковал эти рекомендации. Он отметил, что у этих элементов действительно есть полезные свойства, но дозы, предлагаемые зарубежным учёным, опасны для организма.