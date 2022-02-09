Терапевт рассказал, как лечиться от «стелс-омикрона»

При заражении «стелс-омикроном» россиянам следует пройти поддерживающее лечение, например, пить больше воды и следить за уровнем кислорода, заявил терапевт Алексей Хухрев. Он также порекомендовал больше отдыхать и по желанию принимать витамины C и D, пишет «Москва 24».

Лечение должно быть поддерживающее. Побольше отдыхать, пить воду, по желанию принимать витамин C и D. Следить за кислородом, — заявил Хухрев.

Он уточнил, что высокую температуру можно сбить при помощи жаропонижающих, однако если она держится более пяти дней, следует обратиться к врачу. Хухрев отметил, что если у пациента есть свободное время, он может полоскать горло и нос. Вместе с этим терапевт признался, что вне зависимости от этих действий лечение займёт одинаковое количество времени.

Ранее стало известно, что головокружение и усталость могут являться первыми признаками заражения «стелс-омикроном». Новый подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 ещё более заразен, чем исходная версия. Шанс его передачи от одного человека другому на 10% выше, чем у первоначальной вариации BA.1.