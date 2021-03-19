Терапевт рассказал, где не стоит покупать защитные маски

https://static.news.ru/photo/4ea380de-88d9-11eb-b39d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские маски лучше всего покупать не в Интернете, а в аптеках, где их можно осмотреть. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

Лучше всего брать маски в аптеках, где мы их можем визуально оценить, осмотреть. А в Интернете может быть всё что угодно, — цитирует её «Москва 24».

Она добавила, что бывают маски без металлических вставок — совершенно очевидно, что они не сертифицированы. Если нет металлической вставки, фиксатора, благодаря которому маска держится на носу, это подделка. В аптеке это можно проверить. Также у провизора стоит поинтересоваться составом маски. Кроме того, при покупке следует учитывать размер маски, чтобы она не была мала или велика.

Вместе с тем врач порекомендовала отдать предпочтение обычным одноразовым медицинским маскам вместо масок-респираторов. По её мнению, рядовым гражданам, не работникам медицинской сферы, этого достаточно.

При этом многоразовые маски могут нести и опасность, если их не хранить в отдельном пакете и не обрабатывать.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Евгений Комаровский нашёл пользу в том, чтобы носить медицинскую маску на морозе.

Он обратил внимание на то, что некоторые закрывают лицо шарфом. Это позволяет избежать спазма сосудов и нарушения кровообращения слизистой, которые возникают при замерзании носа. Тёплый выдыхаемый воздух задерживается возле носа и согревает его. В этом смысле защитная маска вполне полезна: она выполняет те же функции, что и шарф.