Терапевт предупредила об опасности купания в ледяной воде

Перед погружением в ледяную воду стоит проконсультироваться со стоматологом, так как из-за переохлаждения может воспалиться кариозный зуб, рассказала терапевт Надежда Чернышова. Помимо этого она посоветовала сделать ЭКГ, чтобы снизить риск сердечного приступа от резкого перепада температуры, пишет «Москва 24».

Перед моржеванием нужно посмотреть, все ли зубы здоровы, нет ли кариеса, потому что из-за переохлаждения может воспалиться кариозный зуб. Желательно всё-таки сходить к врачу и пройти минимальное обследование, например сделать ЭКГ, выяснить, что с артериальным давлением. Потому что наибольший риск — сердечный приступ от такой резкой смены температуры, — порекомендовала Чернышова.

Она добавила, что если у человека нет «адаптационных запасов» иммунитета, купания в ледяной воде стоит отложить до лучших времён. Тем не менее, продолжила врач, если у пациента нет никаких проблем с иммунитетом, моржевание поможет улучшить работу сердечно-сосудистой системы. При этом Чернышова напомнила, что организм лучше готовить заранее к купаниям в ледяной воде. Для этого можно сначала обмывать стопы в холодной воде, а позже перейти на контрастный душ, резюмировала медик.

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