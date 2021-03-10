Терапевт предупредил об опасных последствиях массажа

https://static.news.ru/photo/eb0549ae-81a3-11eb-a0f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массаж помогает в лечение болей в теле, помогает расслабиться и способствует профилактике некоторых заболеваний. Однако он может и навредить организму, если не знать о противопоказаниях. Об этом рассказал двигательный терапевт Артём Ранюшкин.

Он пояснил, что существуют абсолютные, временные и локальные противопоказания к массажу. К первым относятся ангина, грипп, ОРВИ, болезни крови, злокачественные образования, туберкулёз в активной форме, а также психические расстройства. При наличии этих заболеваний массаж вообще начинать не стоит, поскольку он способствует усилению кровотока.

Во вторую категорию противопоказаний входят аллергические реакции, некоторые болезни кожи. Третью категорию составляют проблемы в конкретном месте на теле человека — трофические язвы, заболевания молочных желёз, доброкачественные опухоли, а также беременность и недавние роды. В этих случаях массаж допускается при условии, что специалист будет избегать проблемных мест.

Но если помощь действительно нужна, это не значит, что её нельзя получить, имея проблему. Есть разные методики, и все они называются массажем — нужно находить то, что не причинит вреда здоровью и поможет решить проблему, — отметил врач в интервью «Радио 1».

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный врач России Андрей Кабычкин предупредил об опасности механических устройств для массажа. Он пояснил, что массажными креслами, установленными в торговых центрах и офисах, следует пользоваться с осторожностью, так как они могут оказать влияние на давление и свёртываемость крови.