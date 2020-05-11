Терапевт пояснила, как правильно пользоваться медицинскими масками

https://static.news.ru/photo/28fbf10c-93f4-11ea-9131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева объяснила, как правильно пользоваться медицинскими защитными масками, а затем утилизировать их.

Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку, — процитировали врача в газете «Известия».

Она отметила, что для наиболее эффективной защиты от вирусов нужно носить три одноразовые маски одновременно и часто их менять. Можно менять одноразовые на многоразовые маски. Маски нужно менять каждые два часа. Любую маску после использования нужно упаковать в закрытый пакет. Многоразовую нужно постирать, а одноразовую выкинуть в этом же пакете.

Снимать маску стоит за резинки, чтобы вирусы не попали на руки.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве с 12 мая вводится обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественных местах. Средства индивидуальной защиты нужно будет надевать в общественных местах, транспорте, в том числе и в такси, а также на рабочем месте.