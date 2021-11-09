Терапевт: после 5-6 прививок от COVID антитела перестанут вырабатываться

Доктор медицинских наук, врач-терапевт Роман Горенков заявил, что многократная вакцинация не спасёт россиян от коронавируса. По мнению эксперта, проводить ревакцинацию необходимо через полгода — «не раньше и не позже». Об этом сообщает URA.RU.

Прививаться по 5-6 раз за короткий промежуток времени — неправильно. Избыточная вакцинация вредна, потому что, если сделать много прививок, антитела перестают вырабатываться, — рассказал Горенков.

Он добавил, что если в повторной вакцинации есть необходимость, сначала нужно получить результаты анализов с количеством антител в организме. При этом он призвал не придумывать собственные схемы, так как медики уже признали лучшие варианты вакцинации.

Ранее учёные из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) провели новое исследование, где выделили три ключевых фактора, которые можно использовать для прогноза выживаемости больных COVID-19, подключённых к аппарату ИВЛ.

В перечне оказались оценка по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), соотношение числа нейтрофилов к лимфоцитам и количество провоспалительных цитокинов.

В первом случае речь идёт об оценке состояния основных систем организма: дыхательной, коагуляционной, печёночной, сердечно-сосудистой, неврологической, почечной. Чем выше показатель, тем хуже состояние пациента.