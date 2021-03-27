Терапевт перечислила самые опасные для аллергиков растения

https://static.news.ru/photo/f04022d4-8fce-11eb-a845-96000091f725_660.jpg Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

В период с марта по апрель, который является самым сложным для аллергиков, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. Не исключено, что потребуется немного скорректировать свои привычки и планы, предупредила терапевт Людмила Лапа.

Первые симптомы аллергии, по её словам, проявляются, когда тает снег и образуется перегной. Позже к этим раздражителям добавляется реакция на пыльцу разных деревьев.

Необходимо с осторожностью ходить в лес, в парки и туда, где идёт гниение, так как пыльца грибков (перегной) точно так же даёт нагрузку на аллергиков, — цитирует Лапу RT.

Она уточнила, что у аллергиков «сейчас будет самый сложный период».

Одними из опасных для них являются такие деревья, как ольха, берёза и клён. Кроме того, аллергия может наблюдаться и на разные виды трав, в том числе на одуванчики.

Облегчить симптомы аллергии, добавила она, помогут защитные маски, которые сейчас предписано носить в общественных местах. Чувствительным людям можно пользоваться ими и на природе, в том числе в парках и скверах. Кроме того, имеет смысл применять назальные фильтры, которые необходимо вставлять в нос. Приобрести их можно в аптеках, писал NEWS.ru.