Терапевт перечислила основные ошибки при лечении насморка

Чтобы избавиться от заложенности носа, не стоит злоупотреблять сосудосуживающими каплями, так как примерно после недели использования они могут начать вызывать привыкание, рассказала терапевт Надежда Чернышова. По её словам, это может привести к тому, что без этого лекарства нос будет заложен постоянно, пишет «Москва 24».

Сосудосуживающие капли использовать нужно, но короткое время. Не больше семи дней подряд, потому что потом к ним начинается привыкание. То есть с ними следует быть очень аккуратно, потому что может возникнуть такая ситуация, что без капель вообще нос не дышит. И нужно будет лечить другими способами, — пояснила Чернышова.

Она также указала на то, что многие россияне не умеют правильно сморкаться. Согласно Чернышовой, для этого нужно сначала очистить одну ноздрю, а потом другую. По словам медика, если сморкаться обеими ноздрями, слизь может попасть в придаточные пазухи из-за большого давления и вызвать синусит. Также это может стать причиной отита, резюмировала Чернышова.

Ранее оториноларинголог Ольга Щекатурова посоветовала россиянам делать специальный массаж, чтобы справиться с заложенностью носа без сосудосуживающих капель. Она подчеркнула, что такой массаж можно делать в течение 3–5 минут.