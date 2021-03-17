Терапевт перечислил способы реабилитации нервной системы после COVID-19

https://static.news.ru/photo/724030c6-8737-11eb-9181-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут ещё долгое время после выздоровления испытывать недомогания, связанные с угнетением центральной нервной системы. О распространённых жалобах пациентов и способах реабилитации рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Первый симптом, на который жалуются переболевшие, это астения. Люди фактически чувствуют сильнейшую усталость, невозможность подняться, и это очень беспокоит. Второй симптом из тех, которые больше всего беспокоят переболевших и их врачей, это так называемая парастезия, то есть ощущение покалывания, нарушение тактильной чувствительности, — рассказал специалист в эфире «Радио 1».

Третий симптом — спонтанный озноб, являющийся следствием нарушения терморегуляции. Пациенты с гипертонией также жалуются, что после коронавируса у них начинает скакать давление, несмотря на стабилизирующую терапию. По словам Кондрахина, неотъемлемой и основной частью реабилитации является физическая активность.

Как бы ни было тяжело, надо заставить себя двигаться, увеличивать количество шагов, выходить на улицу. Нервная система должна получать информацию. Человек ходит, мышцы двигаются, нервная система восстанавливается, — рассказал врач.

Он привёл в пример упражнения с палочкой из стандартного лечебно-физкультурного комплекса (ЛФК). Использование палочки необходимо для контролирования синхронности движения. Также полезна будет дыхательная гимнастика, в частности по системе Стрельниковой, так как она позволяет включить все группы мышц, в том числе дыхательные. Способствовать реабилитации будет соблюдение режима дня и употребление витаминных комплексов.

Как сообщал NEWS.ru, дерматолог-венеролог Зоя Константинова рассказала, что у людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, на коже может появляться сыпь различных видов. При этом врачи пока не знают, что именно в организме вызывает такую реакцию.