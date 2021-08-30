Терапевт перечислил анализы, которые нужно сдать переболевшим COVID

Россияне, переболевшие COVID-19, должны позаботиться о своём здоровье и сдать несколько контрольных анализов. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал врач — терапевт-трансфизиолог Андрей Звонков.

Он подчеркнул , что тесты могут быть разными в зависимости от индивидуальных особенностей каждого пациента и степени тяжести заболевания. Но есть набор анализов, рекомендованный абсолютно всем. В первую очередь речь идёт о крови: во избежание тромбозов нужно проверить её свертываемость.

Для человека, перенёсшего ковид, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно. Ещё надо проверить свёртывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения), — сказал Звонков.

К числу первоочередных медик также отнёс анализ на антитела класса G (IgG, вырабатываются позже, их наличие говорит о формирующемся иммунитете). Это необходимо, чтобы проверить, есть ли у человека иммунитет после выздоровления.

При этом он посоветовал самостоятельно не расшифровывать результаты анализов, оценить результаты тестов может врач.

Ранее фитнес-клубы в 37 регионах России запустили программы реабилитации после коронавирусной инфекции. До пандемии в фитнес-клубах постоянно занимались физкультурно-оздоровительными программами почти 7 млн человек.