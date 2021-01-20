Терапевт оценил значение открытия нового пути попадания COVID-19 в лёгкие

https://static.news.ru/photo/f4c00616-5bc7-11eb-99c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева считает, что открытие группы учёных из Китая, обнаруживших новый белок, с помощью которого коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки лёгких и бронхов, пока не даёт возможности разработать новое эффективное лекарство против COVID-19. Об этом медик заявила в разговоре с NEWS.ru.

Это не меняет строения самого коронавируса. Новый способ проникновения в лёгкие может объяснить, почему у некоторых заболевание протекает тяжело, массивно, это может объяснить нам поведение вируса, но пока не даёт возможности придумать новое лекарство, — заявила Ярцева.

Иммунолог заявила, что пока патогенетического лечения COVID-19, то есть терапии, направленной на механизмы развития болезни, нет нигде в мире.

Есть только препараты, которые симптоматически действуют, а терапия, направленная прямо против вируса, пока на стадии разработки. Пока не разработано лекарство, механизмы которого были направлены на сам вирус, — отметила врач-терапевт.

Ранее основным путём распространения вируса в организме считался белок АСЕ2. Исследование китайских учёных показало, что его экспрессия гораздо выше в почках и органах пищеварительной системы, а не в дыхательных путях, как считалось ранее. Результаты опыта показали, что в этих органах гораздо активнее проявляется рецептор тирозин-протеинкиназы AXL, который и взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2.

Учёные считают, мембранный белок AXL может играть важную роль в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека. По их данным это указывает на то, что он является потенциальной мишенью для будущих стратегий клинического вмешательства. Отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в первичных эпителиальных клетках лёгких человека.

Ранее NEWS.ru писал о том сроке защиты от коронавирусной инфекции, которую получит человек, привившийся одной из разработанных в России вакцин.