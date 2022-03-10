Терапевт оценил риски появления «дельтакрона» в России

Штамм коронавируса «дельтакрон» в любом случае рано или поздно появится в России, заявил терапевт Алексей Водовозов. Тем не менее он предположил, что из-за текущей геополитической обстановки мутация COVID может появиться в РФ позже, чем в других странах, пишет «Москва 24».

В любом случае, «дельтакрон» доберется и до нашей страны. Вещь эта глобальная. Сейчас, конечно, существенно сократились контакты с внешним миром, может быть, за счет этого произойдет замедление, но тем не менее рано или поздно этот штамм все равно доберется до нас окольными путями, — подчеркнул Водовозов.

Он напомнил, что «дельтакрон» совмещает в себе признаки «дельта»-штамма коронавируса и «омикрона». Вместе с этим терапевт отметил, что пока неизвестно, какие именно признаки других штаммов совмещает в себе новая мутация COVID. Водовозов напомнил, что со временем вирус находит способы обходить иммунитет к заболеванию. По мнению медика, «дельтакрон» может обладать усиленной вариацией этой способности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила штамм коронавируса «дельтакрон» в ряде европейских стран, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она добавила, что уровень заражения данной разновидностью COVID-19 находится на низком уровне.