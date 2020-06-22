Терапевт объяснила, почему похмелье нельзя лечить аспирином с кофе

https://static.news.ru/photo/330aedfc-b45f-11ea-82ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Vogel/imageBROKER.com/Global Look Press

Сочетание аспирина и кофе, по мнению врачей и фармацевтов, оптимально для снятия головной боли. Однако такой коктейль нельзя принимать для облегчения самочувствия при похмелье, предупреждают медики.

У людей, которые выпивают, желудок часто раздражён алкоголем, а если сверху ещё добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита, — пояснила врач-терапевт Ольга Кашубина в эфире радио Sputnik.

Если же головная боль не связана с алкоголем, то сочетание кофе с препаратами на основе ацетилсалициловой кислоты может дать хороший эффект. Это связано с тем, что само лекарство разжижает кровь, а кофеин способствует выведению из неё шлаков.

Более того, кофеин часто добавляют к аспирину, поскольку он усиливает обезболивающее действие, — добавила медик.

Ранее группа учёных из Института химической технологии в индийском Мумбаи провела исследования и вывела сочетание продуктов, которые лучше всего помогают при похмелье. Рецепт прост: 10% сока кокоса, 65% грушевого сока и 25% сока лайма. Употреблять напиток при этом нужно непременно с сыром, помидорами и огурцами. Все эти ингредиенты повышают активность позволяющих вывести алкоголь из организма ферментов, писал NEWS.ru.