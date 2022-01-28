Терапевт объяснила, почему мужчины сильнее страдают при высокой температуре

Мужчины тяжелее переносят высокую температуру тела из-за особенностей организма, у них слабее иммунная реакция, рассказала изданию «Слово и Дело» терапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Кочанова. Она добавила, что температура тела у мужчин изначально на полградуса ниже, чем у женщин, поэтому её повышение так ощущается.

Все люди по-разному реагируют на повышенную температуру тела и простудные симптомы. Но существует мнение, что мужской организм хуже переносит вирусные заболевания, чем женский. На самом деле, часто мужчины не преувеличивают свои болезненные ощущения: они действительно имеют более слабую иммунную реакцию по отношению к вирусам, — сказала Кочанова.

Она добавила, что эстроген у женщин помогает размножаться иммунокомпетентным клеткам и снижать содержание вируса. Вообще женский организм, по словам медика, защищён сильнее.

Кроме того, терапевт обратила внимание на то, что женщины чаще ведут здоровый образ жизни и их иммунитет может быть сильнее.

Ранее американские учёные создали прототип гибкого термометра. Благодаря своей гибкой конструкции в будущем это устройство специалисты планируют использовать в умной одежде и в мягких роботах. В зависимости от материалов сенсор может измерять температуру в диапазоне от 200 до минус 100 градусов по Цельсию.