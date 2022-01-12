Терапевт объяснил, почему пенсионерам опасно принимать жаропонижающие

Людям после 70 лет опасно принимать нестероидные противовоспалительные препараты, так как они негативным образом могут повлиять на почки и желудок, заявил терапевт Алексей Хухрев. Он подчеркнул, что некоторые жаропонижающие средства имеют противопоказания вне зависимости от возраста пациента, пишет «Москва 24».

Людям после 70 давать нестероидные противовоспалительные нежелательно. Потому что они ухудшают кровоснабжение почек, повышают давление и плохо действуют на желудок. Если у человека, например, язва, ему нежелательно пить аспирин, а также нежелательно пить ибупрофен, потому что он может эту язву сильно обострить. Нельзя ибупрофен — мы даём парацетамол, — пояснил Хухрев.

Он предупредил, что пациентам с заболеваниями печени стоит воздержаться от употребления парацетамола, так как он обладает токсическим действием. Поэтому, продолжил Хухрев, им обычно прописывают ибупрофен. При этом медик предупредил: многие пациенты неправильно рассчитывают дозировку жаропонижающих препаратов. По словам терапевта, нестероидные противовоспалительные в основном следует принимать по принципу: 10 миллиграммов на один килограмм веса. Хухрев напомнил, что лучше не принимать жаропонижающие при температуре ниже 38 градусов, чтобы не нагружать организм лишним медицинским воздействием.

Ранее терапевт Алексей Жито предупредил об опасности бесконтрольного употребления сиропа от кашля. По словам медика, у таких пациентов из-за этого может начаться пневмония.